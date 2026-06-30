K+S Aktie
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WKN DE: KSAG88 / ISIN: DE000KSAG888
K+S Sell
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für K+S mit einem Kursziel von 10,50 Euro auf "Sell" belassen. Der Düngerkonzern dürfte das operative Ergebnis (Ebitda) um 29 Prozent gesteigert haben, schrieb Tristan Lamotte in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht. Damit stimme seine Prognose mit der durchschnittlichen Markterwartung überein./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: K+S AG Sell
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Unternehmen:
K+S AG
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Analyst:
Deutsche Bank AG
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Kursziel:
10,50 €
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Rating jetzt:
Sell
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Kurs*:
12,92 €
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Abst. Kursziel*:
-18,73%
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Rating update:
Sell
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Kurs aktuell:
12,99 €
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Abst. Kursziel aktuell:
-19,17%
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Analyst Name::
Tristan Lamotte
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KGV*:
-
Nachrichten zu K+S AG
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29.06.26
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29.06.26
|MDAX aktuell: MDAX verbucht mittags Gewinne (finanzen.at)
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29.06.26
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26.06.26
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|EQS-PVR: K+S Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
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24.06.26
|EQS-PVR: K+S Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)