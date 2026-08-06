Kontron Aktie
|21,62EUR
|1,00EUR
|4,85%
WKN DE: A0X9EJ / ISIN: AT0000A0E9W5
Kontron Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Kontron mit einem Kursziel von 27 Euro auf "Buy" belassen. Nun habe auch das zweite Quartal des Spezialisten für das Internet der Dinge (IoT) und eingebettete Computersysteme enttäuscht, schrieb Martin Comtesse am Donnerstag in seiner Schnelleinschätzung. Die umfassende Restrukturierung von GreenTec (ehemals Katek) stehe im Fokus./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 02:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 02:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Kontron Buy
|
Unternehmen:
Kontron
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
27,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
21,38 €
|
Abst. Kursziel*:
26,29%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
21,62 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
24,88%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Kontron
|
09:28
|Gewinne in Frankfurt: TecDAX zum Start im Plus (finanzen.at)
|
09:28
|Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX liegt zum Start im Plus (finanzen.at)
|
07:00
|EQS-News: Kontron AG mit Q2 Zahlen - Prognose für das Gesamtjahr bestätigt (EQS Group)
|
07:00
|EQS-News: Kontron AG with Q2 figures - Forecast for the full year confirmed (EQS Group)
|
05.08.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: TecDAX sackt schlussendlich ab (finanzen.at)
|
05.08.26