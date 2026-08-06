Kontron Aktie

21,62EUR 1,00EUR 4,85%
Kontron für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0X9EJ / ISIN: AT0000A0E9W5

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06.08.2026 09:11:52

Kontron Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Kontron mit einem Kursziel von 27 Euro auf "Buy" belassen. Nun habe auch das zweite Quartal des Spezialisten für das Internet der Dinge (IoT) und eingebettete Computersysteme enttäuscht, schrieb Martin Comtesse am Donnerstag in seiner Schnelleinschätzung. Die umfassende Restrukturierung von GreenTec (ehemals Katek) stehe im Fokus./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 02:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 02:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Kontron Buy
Unternehmen:
Kontron 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
27,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
21,38 € 		Abst. Kursziel*:
26,29%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
21,62 € 		Abst. Kursziel aktuell:
24,88%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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