Kontron Aktie
|23,72EUR
|0,54EUR
|2,33%
WKN DE: A0X9EJ / ISIN: AT0000A0E9W5
Kontron Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Kontron mit einem Kursziel von 28,50 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Malte Schaumann geht nicht davon aus, dass viele Anleger auf das Übernahmeangebot des Großaktionärs Ennoconn eingehen, wie er am Donnerstag schrieb. Das Gebot von 23,50 Euro bilde aber zunächst zumindest einen Boden für die Aktien./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Kontron Buy
|
Unternehmen:
Kontron
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
28,50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
23,50 €
|
Abst. Kursziel*:
21,28%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
23,72 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20,15%
|
Analyst Name::
Malte Schaumann
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Kontron
Analysen zu Kontron
|09:26
|Kontron Buy
|Warburg Research
|08.05.26
|Kontron Buy
|Warburg Research
|07.05.26
|Kontron Kaufen
|DZ BANK
|07.05.26
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.03.26
|Kontron kaufen
|Warburg Research
|09:26
|Kontron Buy
|Warburg Research
|08.05.26
|Kontron Buy
|Warburg Research
|07.05.26
|Kontron Kaufen
|DZ BANK
|07.05.26
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.03.26
|Kontron kaufen
|Warburg Research
|09:26
|Kontron Buy
|Warburg Research
|08.05.26
|Kontron Buy
|Warburg Research
|07.05.26
|Kontron Kaufen
|DZ BANK
|07.05.26
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.03.26
|Kontron kaufen
|Warburg Research
|31.08.20
|Kontron Hold
|Raiffeisen Centrobank AG
|14.04.20
|Kontron neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
|26.08.19
|Kontron Hold
|Raiffeisen Centrobank AG
Aktien in diesem Artikel
|Kontron
|23,54
|1,55%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:10
|Alzchem Group Buy
|Deutsche Bank AG
|10:04
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|10:04
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
|10:03
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|10:03
|STMicroelectronics Buy
|Deutsche Bank AG
|09:35
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:34
|Oracle Buy
|UBS AG
|09:32
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|09:31
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|Bernstein Research
|09:31
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|09:31
|Heidelberger Druckmaschinen Hold
|Warburg Research
|09:26
|Kontron Buy
|Warburg Research
|09:07
|Oracle Buy
|Deutsche Bank AG
|09:07
|HUGO BOSS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:31
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|07:31
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|07:30
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:22
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:19
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:19
|Kering Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:19
|Hermès Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:11
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:10
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|07:08
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:07
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:05
|Porsche vz. Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:00
|Vodafone Group Equal Weight
|Barclays Capital
|10.06.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.06.26
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.06.26
|Continental Kaufen
|DZ BANK
|10.06.26
|K+S Halten
|DZ BANK
|10.06.26
|Verbund Sell
|Deutsche Bank AG
|10.06.26
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.06.26
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.06.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|10.06.26
|SAFRAN Buy
|Deutsche Bank AG
|10.06.26
|easyJet Hold
|Deutsche Bank AG
|10.06.26
|Fielmann Buy
|Deutsche Bank AG
|10.06.26
|Danone Overweight
|Barclays Capital
|10.06.26
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|10.06.26
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|10.06.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.06.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|10.06.26
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|10.06.26
|Hermès Outperform
|RBC Capital Markets
|10.06.26
|Beiersdorf Equal Weight
|Barclays Capital
|10.06.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|10.06.26
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.06.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.06.26
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.