Kontron Aktie

20,66EUR 0,26EUR 1,27%
Kontron für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0X9EJ / ISIN: AT0000A0E9W5

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18.09.2026 07:14:15

Kontron Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Kontron mit einem Kursziel von 26 Euro auf "Buy" belassen. Im Fokus hätten die Fortschritte beim Umbau des GreenTec-Bereichs mit den Aktivitäten in Solarenergie und Elektromobilität gestanden, schrieb Martin Comtesse am Donnerstag nach dem Kapitalmarkttag. Ein weiteres Thema sei das Potenzial aus der Zusammenarbeit mit Ennoconn gewesen. Das Management des Hightech-Unternehmens habe neben den Zielen für 2026 auch den Ausblick bis 2030 bestätigt./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2026 / 11:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Kontron Buy
Unternehmen:
Kontron 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
26,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
20,44 € 		Abst. Kursziel*:
27,20%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
20,66 € 		Abst. Kursziel aktuell:
25,85%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

Kontron 20,56 0,78% Kontron

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08:08 Nemetschek Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:47 Richemont Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:46 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:46 Hermès Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:28 Siltronic Buy UBS AG
07:24 Douglas Neutral UBS AG
07:22 EssilorLuxottica Buy UBS AG
07:15 Ferrari Buy UBS AG
07:14 Richemont Buy UBS AG
07:14 Kontron Buy Jefferies & Company Inc.
07:12 HUGO BOSS Neutral UBS AG
07:12 BAT Buy Jefferies & Company Inc.
07:11 BBVA Buy Jefferies & Company Inc.
07:10 ING Group Hold Jefferies & Company Inc.
07:03 AB InBev Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:00 Bechtle Neutral JP Morgan Chase & Co.
06:55 RENK Buy Goldman Sachs Group Inc.
17.09.26 VINCI Buy Jefferies & Company Inc.
17.09.26 Bechtle Buy Jefferies & Company Inc.
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17.09.26 Henkel vz. Market-Perform Bernstein Research
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