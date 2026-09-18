Kontron Aktie
|20,66EUR
|0,26EUR
|1,27%
WKN DE: A0X9EJ / ISIN: AT0000A0E9W5
Kontron Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Kontron mit einem Kursziel von 26 Euro auf "Buy" belassen. Im Fokus hätten die Fortschritte beim Umbau des GreenTec-Bereichs mit den Aktivitäten in Solarenergie und Elektromobilität gestanden, schrieb Martin Comtesse am Donnerstag nach dem Kapitalmarkttag. Ein weiteres Thema sei das Potenzial aus der Zusammenarbeit mit Ennoconn gewesen. Das Management des Hightech-Unternehmens habe neben den Zielen für 2026 auch den Ausblick bis 2030 bestätigt./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2026 / 11:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Kontron Buy
|
Unternehmen:
Kontron
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
26,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
20,44 €
|
Abst. Kursziel*:
27,20%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
20,66 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
25,85%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Kontron
|
17.09.26
|Optimismus in Frankfurt: TecDAX zum Start stärker (finanzen.at)
|
15.09.26
|TecDAX-Papier Kontron-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Kontron von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
14.09.26
|EQS-DD: Kontron AG: Hannes Niederhauser, Kauf (EQS Group)
|
14.09.26
|EQS-DD: Kontron AG: Hannes Niederhauser, buy (EQS Group)
|
11.09.26
|Minuszeichen in Frankfurt: SDAX legt letztendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
11.09.26
|Freitagshandel in Frankfurt: So bewegt sich der SDAX nachmittags (finanzen.at)
|
11.09.26
|Aufschläge in Frankfurt: TecDAX auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
11.09.26
|Minuszeichen in Frankfurt: SDAX am Freitagmittag schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Kontron
|07:14
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Kontron Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Kontron Buy
|Warburg Research
|07.08.26
|Kontron Halten
|Warburg Research
|07:14
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Kontron Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Kontron Buy
|Warburg Research
|07.08.26
|Kontron Halten
|Warburg Research
|07:14
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Kontron Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Kontron Buy
|Warburg Research
|07.08.26
|Kontron Halten
|Warburg Research
|31.08.20
|Kontron Hold
|Raiffeisen Centrobank AG
|14.04.20
|Kontron neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
|26.08.19
|Kontron Hold
|Raiffeisen Centrobank AG
Aktien in diesem Artikel
|Kontron
|20,56
|0,78%
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|08:48
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|08:39
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|08:30
|Bechtle Buy
|UBS AG
|08:27
|Apple Neutral
|UBS AG
|08:09
|SAP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:08
|Nemetschek Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:47
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:46
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:46
|Hermès Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:28
|Siltronic Buy
|UBS AG
|07:24
|Douglas Neutral
|UBS AG
|07:22
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|07:15
|Ferrari Buy
|UBS AG
|07:14
|Richemont Buy
|UBS AG
|07:14
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:12
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|07:12
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:11
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:10
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:03
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:00
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:55
|RENK Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.09.26
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.26
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|17.09.26
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|17.09.26
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|17.09.26
|Nike Neutral
|UBS AG
|17.09.26
|Reckitt Benckiser Group Outperform
|Bernstein Research
|17.09.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|17.09.26
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|17.09.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|17.09.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|17.09.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|17.09.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|17.09.26
|MTU Aero Engines Sell
|UBS AG
|17.09.26
|Fresenius Buy
|UBS AG
|17.09.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.09.26
|AB InBev Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Overweight
|Barclays Capital
|17.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.26
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|17.09.26
|GSK Neutral
|UBS AG
|17.09.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|17.09.26
|PORR kaufen
|Erste Group Bank
|17.09.26
|Raiffeisen accumulate
|Erste Group Bank
|17.09.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.