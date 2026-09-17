Bechtle Aktie

33,94EUR -0,74EUR -2,13%
Bechtle für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 515870 / ISIN: DE0005158703

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17.09.2026 16:38:47

Bechtle Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Bechtle nach einem Kapitalmarkttag auf "Buy" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Die Veranstaltung habe seine positive Einschätzung der Aktien des IT-Dienstleisters bestätigt, schrieb Martin Comtesse am Donnerstag. Die Aussagen des Managements deuteten auf eine Fortsetzung der starken Geschäftstrends des ersten Halbjahres hin, wobei das Potenzial bis zum oberen Ende der revidierten Prognose reiche. Zwar seien die Ziele für 2030 lediglich bestätigt worden, doch der Experte geht davon aus, dass diese im nächsten Jahr nach oben revidiert werden, wenn der neue Vorstandsvorsitzende offiziell sein Amt antritt./rob/la/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2026 / 09:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2026 / 09:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Bechtle AG Buy
Unternehmen:
Bechtle AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
48,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
33,88 € 		Abst. Kursziel*:
41,68%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
33,94 € 		Abst. Kursziel aktuell:
41,43%
Analyst Name::
Martin Comtesse 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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11.09.26 Bechtle Buy UBS AG
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07.09.26 Bechtle Neutral JP Morgan Chase & Co.
26.08.26 Bechtle Buy Jefferies & Company Inc.
17.08.26 Bechtle Buy Deutsche Bank AG
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Aktien in diesem Artikel

Bechtle AG 33,94 -2,13% Bechtle AG

Aktuelle Aktienanalysen

16:38 Bechtle Buy Jefferies & Company Inc.
13:41 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform Bernstein Research
13:37 Hermès Outperform Bernstein Research
13:35 Richemont Outperform Bernstein Research
13:34 Nike Neutral UBS AG
12:33 Reckitt Benckiser Group Outperform Bernstein Research
12:33 Henkel vz. Market-Perform Bernstein Research
12:32 Danone Outperform Bernstein Research
12:32 Unilever Outperform Bernstein Research
12:31 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
12:31 L'Oréal Market-Perform Bernstein Research
12:30 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
12:24 MTU Aero Engines Sell UBS AG
12:24 Fresenius Buy UBS AG
12:22 Salesforce Sector Perform RBC Capital Markets
12:21 AB InBev Buy Goldman Sachs Group Inc.
12:21 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Overweight Barclays Capital
12:21 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:17 Salesforce Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:17 Daimler Truck Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:15 Ahold Delhaize Underweight JP Morgan Chase & Co.
12:14 Novartis Neutral UBS AG
12:14 GSK Neutral UBS AG
12:14 Sanofi Neutral UBS AG
10:12 PORR kaufen Erste Group Bank
10:02 Raiffeisen accumulate Erste Group Bank
09:24 Saint-Gobain Buy Jefferies & Company Inc.
09:18 WACKER CHEMIE Hold Jefferies & Company Inc.
09:17 WACKER CHEMIE Underweight JP Morgan Chase & Co.
09:13 Porsche vz. Buy Deutsche Bank AG
09:12 Bilfinger Buy Deutsche Bank AG
08:19 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
07:56 Novo Nordisk Neutral UBS AG
16.09.26 AXA Buy Jefferies & Company Inc.
16.09.26 Unilever Outperform Bernstein Research
16.09.26 Reckitt Benckiser Group Outperform Bernstein Research
16.09.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
16.09.26 L'Oréal Market-Perform Bernstein Research
16.09.26 Henkel vz. Market-Perform Bernstein Research
16.09.26 Danone Outperform Bernstein Research
16.09.26 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
16.09.26 Fresenius Overweight Barclays Capital
16.09.26 Barclays Buy UBS AG
16.09.26 Zalando Buy UBS AG
16.09.26 Diageo Hold Deutsche Bank AG
16.09.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy Deutsche Bank AG
16.09.26 Saint-Gobain Neutral Goldman Sachs Group Inc.
16.09.26 Alstom Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.09.26 Knorr-Bremse Neutral JP Morgan Chase & Co.
16.09.26 Siemens Outperform Bernstein Research
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