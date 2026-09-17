Bechtle Aktie
|33,94EUR
|-0,74EUR
|-2,13%
WKN: 515870 / ISIN: DE0005158703
Bechtle Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Bechtle nach einem Kapitalmarkttag auf "Buy" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Die Veranstaltung habe seine positive Einschätzung der Aktien des IT-Dienstleisters bestätigt, schrieb Martin Comtesse am Donnerstag. Die Aussagen des Managements deuteten auf eine Fortsetzung der starken Geschäftstrends des ersten Halbjahres hin, wobei das Potenzial bis zum oberen Ende der revidierten Prognose reiche. Zwar seien die Ziele für 2030 lediglich bestätigt worden, doch der Experte geht davon aus, dass diese im nächsten Jahr nach oben revidiert werden, wenn der neue Vorstandsvorsitzende offiziell sein Amt antritt./rob/la/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2026 / 09:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2026 / 09:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bechtle AG Buy
|
Unternehmen:
Bechtle AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
48,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
33,88 €
|
Abst. Kursziel*:
41,68%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
33,94 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
41,43%
|
Analyst Name::
Martin Comtesse
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Bechtle AG
|
15:58
|Pluszeichen in Frankfurt: So bewegt sich der TecDAX nachmittags (finanzen.at)
|
15:58
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX nachmittags freundlich (finanzen.at)
|
12:26
|Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX am Donnerstagmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
12:26
|Handel in Frankfurt: MDAX steigt mittags (finanzen.at)
|
16.09.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX beendet den Mittwochshandel im Plus (finanzen.at)
|
16.09.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX zum Ende des Mittwochshandels fester (finanzen.at)
|
16.09.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX bewegt sich im Plus (finanzen.at)
|
16.09.26
|XETRA-Handel: MDAX nachmittags mit Gewinnen (finanzen.at)
Analysen zu Bechtle AG
|11.09.26
|Bechtle Buy
|UBS AG
|07.09.26
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|07.09.26
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.08.26
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|11.09.26
|Bechtle Buy
|UBS AG
|07.09.26
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|07.09.26
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.08.26
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|11.09.26
|Bechtle Buy
|UBS AG
|07.09.26
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|26.08.26
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.09.26
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.02.26
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.25
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.08.25
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.05.25
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Bechtle AG
|33,94
|-2,13%
Aktuelle Aktienanalysen
|16:38
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:41
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|13:37
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|13:35
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|13:34
|Nike Neutral
|UBS AG
|12:33
|Reckitt Benckiser Group Outperform
|Bernstein Research
|12:33
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|12:32
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|12:32
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|12:31
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|12:31
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|12:30
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|12:24
|MTU Aero Engines Sell
|UBS AG
|12:24
|Fresenius Buy
|UBS AG
|12:22
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:21
|AB InBev Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:21
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Overweight
|Barclays Capital
|12:21
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:17
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:17
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:15
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:14
|Novartis Neutral
|UBS AG
|12:14
|GSK Neutral
|UBS AG
|12:14
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|10:12
|PORR kaufen
|Erste Group Bank
|10:02
|Raiffeisen accumulate
|Erste Group Bank
|09:24
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:18
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:17
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:13
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|09:12
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|08:19
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:56
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|16.09.26
|AXA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.09.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|16.09.26
|Reckitt Benckiser Group Outperform
|Bernstein Research
|16.09.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|16.09.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|16.09.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|16.09.26
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|16.09.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|16.09.26
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|16.09.26
|Barclays Buy
|UBS AG
|16.09.26
|Zalando Buy
|UBS AG
|16.09.26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG
|16.09.26
|Saint-Gobain Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.26
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research