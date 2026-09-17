Richemont Aktie
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WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332
Richemont Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Richemont auf "Outperform" mit einem Kursziel von 240 Franken belassen. Analyst Luca Solca wertete am Donnerstag die Exportzahlen für Schweizer Uhren und die Implikationen für europäische Luxuswerte aus. Er hält die schrittweise Nachfrageerholung für intakt. Insgesamt bleibt Richemont sein Branchenfavorit./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2026 / 10:15 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2026 / 10:15 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Richemont Outperform
|
Unternehmen:
Richemont
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
240,00 CHF
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
172,00 CHF
|
Abst. Kursziel*:
39,53%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
171,70 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
39,78%
|
Analyst Name::
Luca Solca
|
KGV*:
-
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