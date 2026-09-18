ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Ferrari auf "Buy" belassen. Die einzigartige Positionierung des Luxusautobauers, sowohl was die Produkte als auch die Kunden betreffe, schirme ihn gegen die aktuellen makroökonomischen Schwankungen gut ab, schrieb Zuzanna Pusz am Donnerstag anlässlich der UBS-Luxuskonferenz in Mailand. Ferrari bleibe hinsichtlich der eigenen Ziele bis 2030 gerade in der Spur./ag/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2026 / 21:18 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



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