Nike Aktie
|32,07EUR
|0,80EUR
|2,54%
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
Nike Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Nike von 48 auf 42 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Jay Sole geht davon aus, dass der Sportartikelkonzern mit den Ergebnissen des ersten Geschäftsquartals und dem Ausblick auf das zweite enttäuschen wird, wie er am Donnerstag schrieb. Er geht dennoch davon aus, dass sich die Aktie in den kommenden Monaten im Rahmen der Branche entwickelt./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2026 / 03:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nike Inc. Neutral
|
Unternehmen:
Nike Inc.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 42,00
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
$ 35,78
|
Abst. Kursziel*:
17,38%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
$ 35,78
|
Abst. Kursziel aktuell:
17,38%
|
Analyst Name::
Jay Sole
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Nike Inc.
|
00:59
|LVMH scion Alexandre Arnault appointed to Nike board (Financial Times)
|
16.09.26
|Schwacher Handel: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
16.09.26
|Handel in New York: Dow Jones am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
16.09.26
|Zuversicht in New York: Dow Jones verbucht Zuschläge (finanzen.at)
|
16.09.26
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones zeigt sich zum Start schwächer (finanzen.at)
|
15.09.26
|Minuszeichen in New York: Dow Jones zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
15.09.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones fällt zurück (finanzen.at)
|
15.09.26
|Zurückhaltung in New York: So bewegt sich der Dow Jones am Mittag (finanzen.at)
Analysen zu Nike Inc.
|13:34
|Nike Neutral
|UBS AG
|09.09.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|31.08.26
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.08.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:34
|Nike Neutral
|UBS AG
|09.09.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|31.08.26
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.08.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|22.07.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|13.07.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|02.07.26
|Nike Overweight
|Barclays Capital
|01.07.26
|Nike Kaufen
|DZ BANK
|31.08.26
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.04.26
|Nike Hold
|HSBC
|13:34
|Nike Neutral
|UBS AG
|09.09.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.08.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.08.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Nike Inc.
|32,07
|2,54%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:41
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|13:37
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|13:35
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|13:34
|Nike Neutral
|UBS AG
|12:33
|Reckitt Benckiser Group Outperform
|Bernstein Research
|12:33
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|12:32
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|12:32
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|12:31
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|12:31
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|12:30
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|12:24
|MTU Aero Engines Sell
|UBS AG
|12:24
|Fresenius Buy
|UBS AG
|12:22
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:21
|AB InBev Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:21
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Overweight
|Barclays Capital
|12:21
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:17
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:17
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:15
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:14
|Novartis Neutral
|UBS AG
|12:14
|GSK Neutral
|UBS AG
|12:14
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|10:12
|PORR kaufen
|Erste Group Bank
|10:02
|Raiffeisen accumulate
|Erste Group Bank
|09:24
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:18
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:17
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:13
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|09:12
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|08:19
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:56
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|16.09.26
|AXA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.09.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|16.09.26
|Reckitt Benckiser Group Outperform
|Bernstein Research
|16.09.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|16.09.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|16.09.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|16.09.26
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|16.09.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|16.09.26
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|16.09.26
|Barclays Buy
|UBS AG
|16.09.26
|Zalando Buy
|UBS AG
|16.09.26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG
|16.09.26
|Saint-Gobain Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.26
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|16.09.26
|BioNTech Buy
|UBS AG