VINCI Aktie

113,60EUR 1,90EUR 1,70%
VINCI für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 867475 / ISIN: FR0000125486

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17.09.2026 20:36:40

VINCI Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Vinci auf "Buy" mit einem Kursziel von 142 Euro belassen. Der Verkehr auf den französischen Mautstraßen sowie an den vom Infrastrukturkonzern betriebenen Flughäfen sei im August weiter zurückgegangen, schrieb Graham Hunt in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2026 / 14:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2026 / 14:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: VINCI Buy
Unternehmen:
VINCI 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
142,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
112,65 € 		Abst. Kursziel*:
26,05%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
113,60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
25,00%
Analyst Name::
Graham Hunt 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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17.09.26 VINCI Buy Jefferies & Company Inc.
08.09.26 VINCI Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.09.26 VINCI Neutral JP Morgan Chase & Co.
04.09.26 VINCI Neutral JP Morgan Chase & Co.
02.09.26 VINCI Buy Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel

VINCI 113,60 1,70% VINCI

Aktuelle Aktienanalysen

17.09.26 VINCI Buy Jefferies & Company Inc.
17.09.26 Bechtle Buy Jefferies & Company Inc.
17.09.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform Bernstein Research
17.09.26 Hermès Outperform Bernstein Research
17.09.26 Richemont Outperform Bernstein Research
17.09.26 Nike Neutral UBS AG
17.09.26 Reckitt Benckiser Group Outperform Bernstein Research
17.09.26 Henkel vz. Market-Perform Bernstein Research
17.09.26 Danone Outperform Bernstein Research
17.09.26 Unilever Outperform Bernstein Research
17.09.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
17.09.26 L'Oréal Market-Perform Bernstein Research
17.09.26 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
17.09.26 MTU Aero Engines Sell UBS AG
17.09.26 Fresenius Buy UBS AG
17.09.26 Salesforce Sector Perform RBC Capital Markets
17.09.26 AB InBev Buy Goldman Sachs Group Inc.
17.09.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Overweight Barclays Capital
17.09.26 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.09.26 Salesforce Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.09.26 Daimler Truck Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.09.26 Ahold Delhaize Underweight JP Morgan Chase & Co.
17.09.26 Novartis Neutral UBS AG
17.09.26 GSK Neutral UBS AG
17.09.26 Sanofi Neutral UBS AG
17.09.26 PORR kaufen Erste Group Bank
17.09.26 Raiffeisen accumulate Erste Group Bank
17.09.26 Saint-Gobain Buy Jefferies & Company Inc.
17.09.26 WACKER CHEMIE Hold Jefferies & Company Inc.
17.09.26 WACKER CHEMIE Underweight JP Morgan Chase & Co.
17.09.26 Porsche vz. Buy Deutsche Bank AG
17.09.26 Bilfinger Buy Deutsche Bank AG
17.09.26 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
17.09.26 Novo Nordisk Neutral UBS AG
16.09.26 AXA Buy Jefferies & Company Inc.
16.09.26 Unilever Outperform Bernstein Research
16.09.26 Reckitt Benckiser Group Outperform Bernstein Research
16.09.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
16.09.26 L'Oréal Market-Perform Bernstein Research
16.09.26 Henkel vz. Market-Perform Bernstein Research
16.09.26 Danone Outperform Bernstein Research
16.09.26 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
16.09.26 Fresenius Overweight Barclays Capital
16.09.26 Barclays Buy UBS AG
16.09.26 Zalando Buy UBS AG
16.09.26 Diageo Hold Deutsche Bank AG
16.09.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy Deutsche Bank AG
16.09.26 Saint-Gobain Neutral Goldman Sachs Group Inc.
16.09.26 Alstom Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.09.26 Knorr-Bremse Neutral JP Morgan Chase & Co.
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