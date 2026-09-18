VINCI Aktie
|113,60EUR
|1,90EUR
|1,70%
WKN: 867475 / ISIN: FR0000125486
VINCI Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Vinci auf "Buy" mit einem Kursziel von 142 Euro belassen. Der Verkehr auf den französischen Mautstraßen sowie an den vom Infrastrukturkonzern betriebenen Flughäfen sei im August weiter zurückgegangen, schrieb Graham Hunt in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2026 / 14:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2026 / 14:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: VINCI Buy
|
Unternehmen:
VINCI
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
142,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
112,65 €
|
Abst. Kursziel*:
26,05%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
113,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
25,00%
|
Analyst Name::
Graham Hunt
|
KGV*:
-
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|VINCI Neutral
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|VINCI Neutral
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|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
|VINCI Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.09.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.26
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
|VINCI Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.09.26
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|VINCI Overweight
|Barclays Capital
|07.08.26
|VINCI Kaufen
|DZ BANK
|08.09.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|VINCI
|113,60
|1,70%
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|Bernstein Research
|17.09.26
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|17.09.26
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|17.09.26
|Nike Neutral
|UBS AG
|17.09.26
|Reckitt Benckiser Group Outperform
|Bernstein Research
|17.09.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|17.09.26
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|17.09.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|17.09.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|17.09.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|17.09.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|17.09.26
|MTU Aero Engines Sell
|UBS AG
|17.09.26
|Fresenius Buy
|UBS AG
|17.09.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.09.26
|AB InBev Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Overweight
|Barclays Capital
|17.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.26
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|17.09.26
|GSK Neutral
|UBS AG
|17.09.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|17.09.26
|PORR kaufen
|Erste Group Bank
|17.09.26
|Raiffeisen accumulate
|Erste Group Bank
|17.09.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|17.09.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|17.09.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.26
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|16.09.26
|AXA Buy
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|16.09.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|16.09.26
|Reckitt Benckiser Group Outperform
|Bernstein Research
|16.09.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|16.09.26
|L'Oréal Market-Perform
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|16.09.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|16.09.26
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|16.09.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|16.09.26
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|16.09.26
|Barclays Buy
|UBS AG
|16.09.26
|Zalando Buy
|UBS AG
|16.09.26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG
|16.09.26
|Saint-Gobain Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.26
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.