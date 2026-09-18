Bechtle Aktie

33,74EUR 0,30EUR 0,90%
Bechtle für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 515870 / ISIN: DE0005158703

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
18.09.2026 07:00:22

Bechtle Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bechtle mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Neutral" belassen. Die Finanzziele des IT-Dienstleisters seien unverändert geblieben, schrieb Joseph George in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zum Kapitalmarkttag. Im Fokus hätten vor allem die Themen Expansion in Großbritannien, KI sowie Preisrückenwind gestanden./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2026 / 19:06 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Bechtle AG Neutral
Unternehmen:
Bechtle AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
38,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
33,82 € 		Abst. Kursziel*:
12,36%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
33,74 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12,63%
Analyst Name::
Joseph George 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Bechtle AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Bechtle AG

mehr Analysen
08:30 Bechtle Buy UBS AG
07:00 Bechtle Neutral JP Morgan Chase & Co.
17.09.26 Bechtle Buy Jefferies & Company Inc.
11.09.26 Bechtle Buy UBS AG
07.09.26 Bechtle Buy Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Bechtle AG 33,82 1,14% Bechtle AG

Aktuelle Aktienanalysen

12:15 Givaudan Hold Jefferies & Company Inc.
11:56 Swiss Re Kaufen DZ BANK
11:54 Hannover Rück Kaufen DZ BANK
11:53 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen DZ BANK
11:51 Allianz Kaufen DZ BANK
10:43 Nestlé Buy Jefferies & Company Inc.
09:48 DHL Group Hold Warburg Research
09:47 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:44 Kontron Buy Warburg Research
09:43 Elmos Semiconductor Buy Warburg Research
09:40 DHL Group Hold Jefferies & Company Inc.
09:36 EssilorLuxottica Market-Perform Bernstein Research
09:24 BAT Buy Deutsche Bank AG
09:20 DHL Group Buy Deutsche Bank AG
09:18 GSK Hold Deutsche Bank AG
09:12 Novartis Hold Deutsche Bank AG
08:56 WACKER CHEMIE Hold Deutsche Bank AG
08:48 Redcare Pharmacy Buy Deutsche Bank AG
08:39 Bilfinger Buy Deutsche Bank AG
08:30 Bechtle Buy UBS AG
08:27 Apple Neutral UBS AG
08:09 SAP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:08 Nemetschek Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:47 Richemont Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:46 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:46 Hermès Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:28 Siltronic Buy UBS AG
07:24 Douglas Neutral UBS AG
07:22 EssilorLuxottica Buy UBS AG
07:15 Ferrari Buy UBS AG
07:14 Richemont Buy UBS AG
07:14 Kontron Buy Jefferies & Company Inc.
07:12 HUGO BOSS Neutral UBS AG
07:12 BAT Buy Jefferies & Company Inc.
07:11 BBVA Buy Jefferies & Company Inc.
07:10 ING Group Hold Jefferies & Company Inc.
07:03 AB InBev Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:00 Bechtle Neutral JP Morgan Chase & Co.
06:55 RENK Buy Goldman Sachs Group Inc.
17.09.26 VINCI Buy Jefferies & Company Inc.
17.09.26 Bechtle Buy Jefferies & Company Inc.
17.09.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform Bernstein Research
17.09.26 Hermès Outperform Bernstein Research
17.09.26 Richemont Outperform Bernstein Research
17.09.26 Nike Neutral UBS AG
17.09.26 Reckitt Benckiser Group Outperform Bernstein Research
17.09.26 Henkel vz. Market-Perform Bernstein Research
17.09.26 Danone Outperform Bernstein Research
17.09.26 Unilever Outperform Bernstein Research
17.09.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen