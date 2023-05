Die Analysten der Erste Group haben die Aktienbewertung der österreichischen Kontron mit einer "Buy"-Bewertung aufgenommen. Das Kursziel der früheren S&T wurde vom Experten Daniel Lion in seiner ersten Studie zum Hersteller eingebetteter Rechnertechnologien mit 24,50 Euro je Titel festgelegt.

Kontron sei der führende Anbieter eingebetteter Technologielösungen und Internet-of-Things-Produkten (IoT) und würde in dynamischen Wachstumsmärkten agieren, so Lion. In den kommenden Jahren würde das Management versuchen, seine jährliche organische Wachstumsrate zu verdoppeln.

Nachdem sich der Konzern aus dem IT-Servicesektor zurückgezogen hatte, wurde Kontron vor allem ein IoT-Anbieter, der versuche sein proprietäres Softwareportfolio mit Zukäufen auszubauen. Mit einer zu 50 Prozent von Entwicklern durchsetzten Belegschaft, die mehrheitlich im südosteuropäischen Raum angesiedelt sei, werde das Unternehmen versuchen, seinen Kostenvorteil dahingehend zu nutzen, höherwertigere Lösungen anzubieten. Die Rentabilität soll dabei ebenfalls gesteigert werden.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Erste-Analysten 1,07 Euro für 2023, sowie 1,43 bzw. 1,72 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,54 Euro für 2023, sowie 0,71 bzw. 0,86 Euro für 2024 bzw. 2025.

Am Montag hatte die Kontron-Titel an der Frankfurter Börse mit plus 1,06 Prozent bei 19,10 Euro geschlossen.

