Akzo Nobel Aktie
|59,38EUR
|1,00EUR
|1,71%
WKN DE: A2PB32 / ISIN: NL0013267909
Akzo Nobel Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Akzo Nobel vor Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 59 Euro belassen. Beim Farben- und Lackekonzern dürften günstigere Rohstoffpreise die schwächer erwarteten Absatzvolumina etwas ausgleichen, schrieb Chris Counihan in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 11:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Akzo Nobel N.V. Hold
|
Unternehmen:
Akzo Nobel N.V.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
59,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
59,48 €
|
Abst. Kursziel*:
-0,81%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
59,38 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-0,64%
|
Analyst Name::
Chris Counihan
|
KGV*:
-
