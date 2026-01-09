Akzo Nobel Aktie

59,38EUR 1,00EUR 1,71%
Akzo Nobel für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PB32 / ISIN: NL0013267909

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
09.01.2026 14:20:16

Akzo Nobel Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Akzo Nobel vor Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 59 Euro belassen. Beim Farben- und Lackekonzern dürften günstigere Rohstoffpreise die schwächer erwarteten Absatzvolumina etwas ausgleichen, schrieb Chris Counihan in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 11:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Akzo Nobel N.V. Hold
Unternehmen:
Akzo Nobel N.V. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
59,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
59,48 € 		Abst. Kursziel*:
-0,81%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
59,38 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-0,64%
Analyst Name::
Chris Counihan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Akzo Nobel N.V.

mehr Nachrichten