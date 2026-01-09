Roche Aktie

WKN: 855167 / ISIN: CH0012032048

09.01.2026 15:17:02

Roche Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Roche von 327 auf 400 Franken angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Diagnostik-Sparte des Pharmakonzerns sei an einem vielversprechenden Wendepunkt angekommen, schrieb Justin Smith in einer am Freitag vorliegenden Studie. Rückenwind lieferten drei neue, größentechnisch skalierbare Technologien, die auch noch hohe Markteintrittsbarrieren für Wettbewerber hätten. Zugleich verbessere sich die Produktivität in der Pharmaforschung/mis/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 07:46 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 04:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

