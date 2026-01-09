Roche Aktie
|339,80CHF
|0,40CHF
|0,12%
WKN: 855167 / ISIN: CH0012032048
Roche Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Roche von 327 auf 400 Franken angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Diagnostik-Sparte des Pharmakonzerns sei an einem vielversprechenden Wendepunkt angekommen, schrieb Justin Smith in einer am Freitag vorliegenden Studie. Rückenwind lieferten drei neue, größentechnisch skalierbare Technologien, die auch noch hohe Markteintrittsbarrieren für Wettbewerber hätten. Zugleich verbessere sich die Produktivität in der Pharmaforschung/mis/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 07:46 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Outperform
|
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
400,00 CHF
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
340,60 CHF
|
Abst. Kursziel*:
17,44%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
339,80 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
17,72%
|
Analyst Name::
Justin Smith
|
KGV*:
-
