Rolls-Royce Aktie

15,08EUR 0,26EUR 1,75%
Rolls-Royce für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1H81L / ISIN: GB00B63H8491

09.01.2026 13:28:00

Rolls-Royce Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Rolls-Royce von 1350 auf 1625 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Triebwerkhersteller profitiere vom Wachstum der Absatzmärkte, Marktanteilsgewinnen und einer anhaltend starken Preisgestaltung, schrieb Ian Douglas-Pennant in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 23:10 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Rolls-Royce Plc Buy
Unternehmen:
Rolls-Royce Plc 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
16,25 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
12,82 £ 		Abst. Kursziel*:
26,73%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
12,94 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
25,63%
Analyst Name::
Ian Douglas-Pennant 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Rolls-Royce Plc

