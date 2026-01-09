Rolls-Royce Aktie
|15,08EUR
|0,26EUR
|1,75%
WKN DE: A1H81L / ISIN: GB00B63H8491
Rolls-Royce Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Rolls-Royce von 1350 auf 1625 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Triebwerkhersteller profitiere vom Wachstum der Absatzmärkte, Marktanteilsgewinnen und einer anhaltend starken Preisgestaltung, schrieb Ian Douglas-Pennant in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 23:10 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rolls-Royce Plc Buy
|
Unternehmen:
Rolls-Royce Plc
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
16,25 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
12,82 £
|
Abst. Kursziel*:
26,73%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
12,94 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
25,63%
|
Analyst Name::
Ian Douglas-Pennant
|
KGV*:
-
