AB InBev Aktie

56,52EUR 1,08EUR 1,95%
AB InBev für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251

09.01.2026 14:53:30

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für AB Inbev vor Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 59 Euro belassen. Der Brauereikonzern dürfte ein weiteres herausforderndes Quartal hinter sich haben, schrieb Mitch Collett in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Gründe dafür seien schwierige Marktbedingungen in den USA, Mexiko, Brasilien, Südafrika und China./edh/men

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

