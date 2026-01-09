AB InBev Aktie
|56,52EUR
|1,08EUR
|1,95%
WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für AB Inbev vor Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 59 Euro belassen. Der Brauereikonzern dürfte ein weiteres herausforderndes Quartal hinter sich haben, schrieb Mitch Collett in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Gründe dafür seien schwierige Marktbedingungen in den USA, Mexiko, Brasilien, Südafrika und China./edh/men
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
59,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
56,30 €
|
Abst. Kursziel*:
4,80%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
56,52 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
4,39%
|
Analyst Name::
Mitch Collett
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|
06.01.26
|AB InBev-Aktie fällt: AB InBev investiert Milliarden in Rückkauf von Anteilen an US-Dosenwerken (Dow Jones)
|
06.01.26
|EURO STOXX 50-Titel AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
31.12.25
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich mit Abgaben (finanzen.at)
|
31.12.25
|Mittwochshandel in Europa: Euro STOXX 50 gibt nach (finanzen.at)
|
31.12.25
|Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 fällt mittags zurück (finanzen.at)
|
31.12.25
|Börse Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Start leichter (finanzen.at)
|
30.12.25
|EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
24.12.25
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 sackt zum Handelsende ab (finanzen.at)