NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für International Airlines Group nach einer Investorenveranstaltung der Airline-Holding auf "Outperform" mit einem Kursziel von 500 Pence belassen. Das Treffen die Attraktivität des Anlagehintergrund erneut unterstrichen, schrieb Ruairi Cullinane in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er verwies dabei unter anderem auf das Potenzial für höhere Aktionärsrenditen./rob/edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 17:31 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 00:45 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.