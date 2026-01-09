International Consolidated Airlines Aktie

4,90EUR -0,13EUR -2,63%
International Consolidated Airlines für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1H6AJ / ISIN: ES0177542018

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
09.01.2026 14:15:13

International Consolidated Airlines Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für International Airlines Group nach einer Investorenveranstaltung der Airline-Holding auf "Outperform" mit einem Kursziel von 500 Pence belassen. Das Treffen die Attraktivität des Anlagehintergrund erneut unterstrichen, schrieb Ruairi Cullinane in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er verwies dabei unter anderem auf das Potenzial für höhere Aktionärsrenditen./rob/edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 17:31 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: International Consolidated Airlines S.A. Outperform
Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
5,00 £
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
4,99 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
4,25 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Ruairi Cullinane 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu International Consolidated Airlines S.A.

mehr Nachrichten