SAFRAN Aktie
|317,80EUR
|-1,80EUR
|-0,56%
WKN: 924781 / ISIN: FR0000073272
SAFRAN Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Safran vor Zahlen von 315 auf 330 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Kennziffern des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns für das zweite Halbjahr dürften nicht als Kurstreiber fungieren, schrieb Ian Douglas-Pennant in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Branche stehe weiterhin sehr gut da, die Markterwartungen könnten aber noch höher sein./rob/edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 15:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAFRAN S.A. Neutral
|
Unternehmen:
SAFRAN S.A.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
330,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
314,40 €
|
Abst. Kursziel*:
4,96%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
317,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
3,84%
|
Analyst Name::
Ian Douglas-Pennant
|
KGV*:
-