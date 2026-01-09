TRATON Aktie

31,70EUR 0,28EUR 0,89%
TRATON für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: TRAT0N / ISIN: DE000TRAT0N7

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
09.01.2026 14:53:59

TRATON Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Traton nach einer Telefonkonferenz vor den anstehenden Quartalszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Die Lkw-Holding des VW-Konzerns gehe nun davon aus, dass es "schwierig" werden dürfte, im Jahr 2025 Margen von über 6 Prozent und einen operativen Netto-Cashflow von über einer Milliarde Euro zu erzielen, schrieb Harry Martin in einer am Freitag vorliegenden Studie. Gründe seien höher als erwartet ausgefallene Auswirkungen der Zölle und unerwartet hohe Rückstellungen für Forderungsausfälle im Finanzdienstleistungsgeschäft./rob/edh/niw

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 17:55 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 17:55 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TRATON Market-Perform
Unternehmen:
TRATON 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
36,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
31,88 € 		Abst. Kursziel*:
12,92%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
31,70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
13,56%
Analyst Name::
Harry Martin 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu TRATON

mehr Nachrichten