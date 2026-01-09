Saint-Gobain Aktie

WKN: 872087 / ISIN: FR0000125007

09.01.2026 14:08:17

Saint-Gobain Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Saint-Gobain nach einem Gespräch mit dem Finanzchef auf "Overweight" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. In den USA rechneten die Franzosen weiter mit schwachem Neubaugeschäft, während in Europa eine gute Dynamik zu erkennen sei mit ermutigenden Frühindikatoren in Südeuropa, schrieb Elodie Rall in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/ajx/jha

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 21:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Overweight
Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
110,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
84,30 € 		Abst. Kursziel*:
30,49%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
84,50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
30,18%
Analyst Name::
Elodie Rall 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)

