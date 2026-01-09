BASF Aktie
|44,63EUR
|0,31EUR
|0,70%
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
09.01.2026 11:07:24
BASF Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für BASF auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Der Chemiekonzern habe mit dem angestrebten unteren Ende des Prognoserahmens für 2025 den Ton für die kommenden Quartalszahlen vorgegeben, schrieb Alex Sloane in einer am Freitag vorliegenden Studie./mf/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 21:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BASF Equal Weight
|
Unternehmen:
BASF
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
41,00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
44,84 €
|
Abst. Kursziel*:
-8,56%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
44,63 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-8,13%
|
Analyst Name::
Alex Sloane
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
