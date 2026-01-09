AB InBev Aktie
|56,52EUR
|1,08EUR
|1,95%
WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für AB Inbev vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 64 Euro belassen. Die Absatzvolumina des Brauereikonzerns dürften im Schlussviertel gegenüber dem Vorquartal zugelegt haben, schrieb Edward Mundy in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dieser Trend sollte sich 2026 fortsetzen./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 13:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
64,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
56,44 €
|
Abst. Kursziel*:
13,39%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
56,52 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13,23%
|
Analyst Name::
Edward Mundy
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|
06.01.26
|AB InBev-Aktie fällt: AB InBev investiert Milliarden in Rückkauf von Anteilen an US-Dosenwerken (Dow Jones)
|
06.01.26
|EURO STOXX 50-Titel AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
31.12.25
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich mit Abgaben (finanzen.at)
|
31.12.25
|Mittwochshandel in Europa: Euro STOXX 50 gibt nach (finanzen.at)
|
31.12.25
|Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 fällt mittags zurück (finanzen.at)
|
31.12.25
|Börse Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Start leichter (finanzen.at)
|
30.12.25
|EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
24.12.25
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 sackt zum Handelsende ab (finanzen.at)