Knorr-Bremse Aktie

100,60EUR 0,00EUR 0,00%
Knorr-Bremse für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: KBX100 / ISIN: DE000KBX1006

09.01.2026 09:51:44

Knorr-Bremse Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Knorr-Bremse von 100 auf 108 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Bremsenhersteller sei auf bestem Weg, sein Margenziel für 2026 zu erreichen und das Veräußerungsprogramm für Randaktivitäten erfolgreich abzuschließen, schrieb Gael de-Bray in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Knorr-Bremse 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
108,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
94,70 € 		Abst. Kursziel*:
14,04%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
100,60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
7,36%
Analyst Name::
Gael de-Bray 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Knorr-Bremse

