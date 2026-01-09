International Consolidated Airlines Aktie
|4,90EUR
|-0,13EUR
|-2,63%
WKN DE: A1H6AJ / ISIN: ES0177542018
International Consolidated Airlines Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für International Airlines Group auf "Overweight" belassen. Der Rücktritt des Finanzchefs sei für ihn zumindest mit Blick auf den Zeitpunkt eine Überraschung, dürfte aber keine negativen Auswirkungen auf die Story der Airline-Holding haben, schrieb Harry Gowers in einer am Freitag vorliegenden Studie./ajx/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2026 / 08:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 08:42 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: International Consolidated Airlines S.A. Overweight
|
Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
4,99 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
4,25 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Harry Gowers
|
KGV*:
-