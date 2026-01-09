NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für International Airlines Group auf "Overweight" belassen. Der Rücktritt des Finanzchefs sei für ihn zumindest mit Blick auf den Zeitpunkt eine Überraschung, dürfte aber keine negativen Auswirkungen auf die Story der Airline-Holding haben, schrieb Harry Gowers in einer am Freitag vorliegenden Studie./ajx/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2026 / 08:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 08:42 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.