RWE Aktie

47,82EUR -0,02EUR -0,04%
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129

09.01.2026 11:13:04

RWE Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für RWE auf "Overweight" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Im laufenden Jahr dürfte sich der positive Trend für europäische Versorger fortsetzen, schrieb Dominic Nash in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Höhere Energiepreise könnten Impulse liefern. KI-Rechenzentren trieben die Stromnachfage nach oben./mf/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 23:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RWE AG St. Overweight
Unternehmen:
RWE AG St. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
52,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
47,73 € 		Abst. Kursziel*:
8,95%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
47,82 € 		Abst. Kursziel aktuell:
8,74%
Analyst Name::
Dominic Nash 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

