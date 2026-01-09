AB InBev Aktie

56,56EUR 1,12EUR 2,02%
AB InBev für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
09.01.2026 13:28:49

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für AB Inbev vor Zahlen von 68 auf 71 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Absatzvolumina des Brauereikonzerns dürften aufgrund der schwachen Entwicklung in den Regionen Nordamerika und EMEA auch im vierten Quartal enttäuschend ausfallen, schrieb Sanjeet Aujla in einer am Freitag vorliegenden Studie. Für 2026 sei jedoch eine Rückkehr zum Volumenwachstum zu erwarten./rob/edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 19:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
71,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
56,44 € 		Abst. Kursziel*:
25,80%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
56,56 € 		Abst. Kursziel aktuell:
25,53%
Analyst Name::
Sanjeet Aujla 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

mehr Nachrichten