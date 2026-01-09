AB InBev Aktie
|56,56EUR
|1,12EUR
|2,02%
WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für AB Inbev vor Zahlen von 68 auf 71 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Absatzvolumina des Brauereikonzerns dürften aufgrund der schwachen Entwicklung in den Regionen Nordamerika und EMEA auch im vierten Quartal enttäuschend ausfallen, schrieb Sanjeet Aujla in einer am Freitag vorliegenden Studie. Für 2026 sei jedoch eine Rückkehr zum Volumenwachstum zu erwarten./rob/edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 19:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
71,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
56,44 €
|
Abst. Kursziel*:
25,80%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
56,56 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
25,53%
|
Analyst Name::
Sanjeet Aujla
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|
06.01.26
|AB InBev-Aktie fällt: AB InBev investiert Milliarden in Rückkauf von Anteilen an US-Dosenwerken (Dow Jones)
|
06.01.26
|EURO STOXX 50-Titel AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
31.12.25
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich mit Abgaben (finanzen.at)
|
31.12.25
|Mittwochshandel in Europa: Euro STOXX 50 gibt nach (finanzen.at)
|
31.12.25
|Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 fällt mittags zurück (finanzen.at)
|
31.12.25
|Börse Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Start leichter (finanzen.at)
|
30.12.25
|EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
24.12.25