Enel Aktie

9,25EUR -0,06EUR -0,60%
Enel für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 928624 / ISIN: IT0003128367

09.01.2026 14:31:14

Enel Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Enel auf "Overweight" mit einem Kursziel von 9,70 Euro belassen. Robuste Gaspreise hätten die überdurchschnittliche Entwicklung des europäischen Versorgersektors seit Jahresanfang gestützt, schrieb Javier Garrido in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das derzeitige Winterwetter könnte kurzfristig weiter stützen, bis im Februar und März positive Informationen zu den Strategien der Unternehmen folgen könnten. Enel hat den Status "Positive Catalyst Watch", womit der Analyst mit Blick auf die anstehenden Geschäftszahlen mit positiven Nachrichten rechnet./ajx/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 17:56 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 00:16 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Enel S.p.A. Overweight
Unternehmen:
Enel S.p.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
9,70 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
9,07 € 		Abst. Kursziel*:
6,99%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
9,25 € 		Abst. Kursziel aktuell:
4,85%
Analyst Name::
Javier Garrido 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Enel S.p.A.

Analysen zu Enel S.p.A.

14:31 Enel Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:12 Enel Overweight Barclays Capital
08.01.26 Enel Buy UBS AG
07.01.26 Enel Buy Goldman Sachs Group Inc.
12.12.25 Enel Overweight JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel

Enel S.p.A. 9,25 -0,60% Enel S.p.A.