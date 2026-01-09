NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AB Inbev auf "Overweight" mit einem Kursziel von 73 Euro belassen. Der Brauereikonzern trotze Widerständen und dürfte im vierten Quartal solide abgeschnitten haben, schrieb Celine Pannuti in einem am Freitag vorliegenden Ausblick./rob/ajx/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 23:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.