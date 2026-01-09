AB InBev Aktie
|56,52EUR
|1,08EUR
|1,95%
WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251
09.01.2026 14:06:53
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AB Inbev auf "Overweight" mit einem Kursziel von 73 Euro belassen. Der Brauereikonzern trotze Widerständen und dürfte im vierten Quartal solide abgeschnitten haben, schrieb Celine Pannuti in einem am Freitag vorliegenden Ausblick./rob/ajx/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 23:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
|
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
73,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
56,48 €
|
Abst. Kursziel*:
29,25%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
56,52 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
29,16%
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|
06.01.26
|AB InBev-Aktie fällt: AB InBev investiert Milliarden in Rückkauf von Anteilen an US-Dosenwerken (Dow Jones)
|
06.01.26
|EURO STOXX 50-Titel AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
31.12.25
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich mit Abgaben (finanzen.at)
|
31.12.25
|Mittwochshandel in Europa: Euro STOXX 50 gibt nach (finanzen.at)
|
31.12.25
|Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 fällt mittags zurück (finanzen.at)
|
31.12.25
|Börse Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Start leichter (finanzen.at)
|
30.12.25
|EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
24.12.25
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 sackt zum Handelsende ab (finanzen.at)