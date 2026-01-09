ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 352 auf 347 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der über den Erwartungen liegende Absatz bei smarten Brillen deute auf eine stärkere Margenverwässerung hin, schrieb Robert Krankowski in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das für 2026 erwartete Nachlassen dieses Effekts sollte jedoch die operative Dynamik stützen./rob/edh/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2026 / 02:30 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.