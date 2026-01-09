EssilorLuxottica Aktie

277,00EUR 2,10EUR 0,76%
EssilorLuxottica für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863195 / ISIN: FR0000121667

09.01.2026 13:28:25

EssilorLuxottica Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 352 auf 347 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der über den Erwartungen liegende Absatz bei smarten Brillen deute auf eine stärkere Margenverwässerung hin, schrieb Robert Krankowski in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das für 2026 erwartete Nachlassen dieses Effekts sollte jedoch die operative Dynamik stützen./rob/edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2026 / 02:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung:
Unternehmen:
EssilorLuxottica 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
347,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
276,60 € 		Abst. Kursziel*:
25,45%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
277,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
25,27%
Analyst Name::
Robert Krankowski 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu EssilorLuxottica

