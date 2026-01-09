TeamViewer Aktie
|6,03EUR
|0,27EUR
|4,69%
WKN DE: A2YN90 / ISIN: DE000A2YN900
09.01.2026 13:29:39
TeamViewer Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Teamviewer nach einem Zwischenbericht auf "Overweight" mit einem Kursziel von 8,50 Euro belassen. Der Umsatz des Software-Unternehmens im vierten Quartal sei etwas hinter der Konsensschätzung zurückgeblieben, schrieb Alice Jennings in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2026 / 07:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 07:14 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TeamViewer Overweight
|
Unternehmen:
TeamViewer
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
8,50 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
6,20 €
|
Abst. Kursziel*:
37,10%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
6,03 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
41,08%
|
Analyst Name::
Alice Jennings
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
