LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für National Grid von 1210 auf 1400 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Britische Versorger seien derzeit sehr aussichtsreich, schrieb Dominic Nash in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Entsprechend deutlich habe er Schätzungen und Kursziele angehoben. Die britische Energiebranche stehe am Anfang eines starken Wachstums, getrieben vom Energiewandel und der hohen Stromnachfrage durch Rechenzentren für KI./mf/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 23:14 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 04:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.