National Grid Aktie

13,70EUR 0,00EUR 0,00%
WKN DE: A2DQWX / ISIN: GB00BDR05C01

09.01.2026 11:11:17

National Grid Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für National Grid von 1210 auf 1400 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Britische Versorger seien derzeit sehr aussichtsreich, schrieb Dominic Nash in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Entsprechend deutlich habe er Schätzungen und Kursziele angehoben. Die britische Energiebranche stehe am Anfang eines starken Wachstums, getrieben vom Energiewandel und der hohen Stromnachfrage durch Rechenzentren für KI./mf/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 23:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: National Grid plc Overweight
Unternehmen:
National Grid plc 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
14,00 £
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
13,70 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
11,81 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Dominic Nash 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

