RWE Aktie
|47,99EUR
|0,15EUR
|0,31%
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
RWE Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für RWE von 45 auf 55 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Energieversorger sei gut positioniert und dürfte 2026 von einigen Kurstreibern profitieren, schrieb Wanda Serwinowska in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sie erhöhte ihre Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2025 bis 2028 und zählt die Aktie zu ihren Branchenfavoriten./rob/edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 18:12 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RWE AG St. Buy
|
Unternehmen:
RWE AG St.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
55,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
47,80 €
|
Abst. Kursziel*:
15,06%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
47,99 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14,61%
|
Analyst Name::
Wanda Serwinowska
|
KGV*:
-
Nachrichten zu RWE AG St.
|
14:27
|ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für RWE auf 55 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
|
14:13
|UBS AG: Buy für RWE-Aktie (finanzen.at)
|
12:04
|Overweight-Note für RWE-Aktie: Neue Analyse von Barclays Capital (finanzen.at)
|
11:28
|EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information (EQS Group)
|
11:28
|EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
07.01.26
|Neue Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet RWE-Aktie mit Buy (finanzen.at)
|
07.01.26
|DAX 40-Papier RWE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in RWE von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
06.01.26
|Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich fester (finanzen.at)