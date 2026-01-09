Rio Tinto Aktie

69,86EUR -2,05EUR -2,85%
Rio Tinto

WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757

09.01.2026 11:40:48

Rio Tinto Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rio Tinto anlässlich der bestätigten Wiederaufnahme von Fusionsgesprächen mit Glencore auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 5900 Pence belassen. Den möglichen Zusammenschluss halte er strategisch für vertretbar, finanziell und operativ jedoch für risikoreich, schrieb Ben Davis in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion. Die industrielle Logik basiere fast ausschließlich auf der Kupferknappheit und weniger auf kurzfristigen Synergien./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2026 / 03:37 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 03:37 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Nachrichten zu Rio Tinto plc

