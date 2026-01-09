RWE Aktie
|48,18EUR
|0,34EUR
|0,71%
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
RWE Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für RWE auf "Overweight" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. Robuste Gaspreise hätten die überdurchschnittliche Entwicklung des europäischen Versorgersektors seit Jahresanfang gestützt, schrieb Javier Garrido in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das derzeitige Winterwetter könnte kurzfristig weiter stützen, bis im Februar und März positive Informationen zu den Strategien der Unternehmen folgen könnten. RWE bleibt unter seinen "Top Picks" und hat den Status "Positive Catalyst Watch", womit der Analyst mit Blick auf die anstehenden Geschäftszahlen mit positiven Nachrichten rechnet./ajx/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 17:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 00:16 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RWE AG St. Overweight
|
Unternehmen:
RWE AG St.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
51,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
47,80 €
|
Abst. Kursziel*:
6,69%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
48,18 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5,85%
|
Analyst Name::
Javier Garrido
|
KGV*:
-
Nachrichten zu RWE AG St.
|
14:27
|ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für RWE auf 55 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
|
14:13
|UBS AG: Buy für RWE-Aktie (finanzen.at)
|
12:04
|Overweight-Note für RWE-Aktie: Neue Analyse von Barclays Capital (finanzen.at)
|
11:28
|EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information (EQS Group)
|
11:28
|EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
07.01.26
|Neue Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet RWE-Aktie mit Buy (finanzen.at)
|
07.01.26
|DAX 40-Papier RWE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in RWE von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
06.01.26
|Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich fester (finanzen.at)