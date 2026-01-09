Santander Aktie

10,23EUR -0,02EUR -0,20%
Santander für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 858872 / ISIN: ES0113900J37

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
09.01.2026 11:06:33

Santander Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Santander von 10,10 auf 11,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach der starken Kursentwicklung der Aktie seien die Erwartungen an den Kapitalmarkttag Ende Februar hoch, schrieb Cecilia Romero Reyes in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sie gehe davon aus, dass der Ausblick für die Eigenkapitalrendite (RoTE) für 2028 und für den Gewinn je Aktie für 2028 über den Konsensschätzungen liegen dürften./mf/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 20:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) Overweight
Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
11,30 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
10,22 € 		Abst. Kursziel*:
10,59%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
10,23 € 		Abst. Kursziel aktuell:
10,50%
Analyst Name::
Cecilia Romero Reyes 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)

mehr Nachrichten

Analysen zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)

mehr Analysen
11:06 Santander Overweight Barclays Capital
08.01.26 Santander Sector Perform RBC Capital Markets
18.12.25 Santander Halten DZ BANK
05.12.25 Santander Sector Perform RBC Capital Markets
04.12.25 Santander Buy Goldman Sachs Group Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) 10,23 -0,20% Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)

Aktuelle Aktienanalysen

11:08 EssilorLuxottica Overweight Barclays Capital
11:07 BASF Equal Weight Barclays Capital
11:06 Santander Overweight Barclays Capital
10:24 AUTO1 Buy Goldman Sachs Group Inc.
09:52 TRATON Buy Deutsche Bank AG
09:52 Mutares Buy Warburg Research
09:52 Redcare Pharmacy Buy Deutsche Bank AG
09:51 Knorr-Bremse Buy Deutsche Bank AG
09:51 Glencore Outperform RBC Capital Markets
09:45 Rio Tinto Hold Jefferies & Company Inc.
09:00 Renault Hold Jefferies & Company Inc.
09:00 Porsche vz. Hold Jefferies & Company Inc.
08:58 Stellantis Buy Jefferies & Company Inc.
08:58 Volkswagen Buy Jefferies & Company Inc.
08:56 Mercedes-Benz Group Hold Jefferies & Company Inc.
08:54 BMW Hold Jefferies & Company Inc.
08:54 Renault Overweight Barclays Capital
08:53 Stellantis Equal Weight Barclays Capital
08:53 Porsche Automobil Underweight Barclays Capital
08:53 Volkswagen Overweight Barclays Capital
08:52 Mercedes-Benz Group Equal Weight Barclays Capital
08:52 Porsche vz. Underweight Barclays Capital
08:52 BMW Underweight Barclays Capital
08:48 TeamViewer Outperform RBC Capital Markets
08:31 BNP Paribas Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:28 Sartorius Stedim Biotech Sector Perform RBC Capital Markets
08:10 Sartorius vz. Sector Perform RBC Capital Markets
08.01.26 ING Group Sector Perform RBC Capital Markets
08.01.26 TRATON Neutral JP Morgan Chase & Co.
08.01.26 Deutsche Bank Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.01.26 Ferrari Hold Jefferies & Company Inc.
08.01.26 PUMA Sector Perform RBC Capital Markets
08.01.26 EssilorLuxottica Buy Jefferies & Company Inc.
08.01.26 Intesa Sanpaolo Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.01.26 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
08.01.26 Roche Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.01.26 GSK Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.01.26 Nestlé Equal Weight Barclays Capital
08.01.26 AIR France-KLM Equal Weight Barclays Capital
08.01.26 Redcare Pharmacy Buy Deutsche Bank AG
08.01.26 LEG Immobilien Buy Deutsche Bank AG
08.01.26 Novartis Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.01.26 AstraZeneca Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.01.26 GSK Hold Deutsche Bank AG
08.01.26 Novo Nordisk Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.01.26 Pfizer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.01.26 Sanofi Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.01.26 Zurich Insurance Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.01.26 grenke Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.01.26 Saint-Gobain Buy Jefferies & Company Inc.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen