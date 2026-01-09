Santander Aktie
|10,23EUR
|-0,02EUR
|-0,20%
WKN: 858872 / ISIN: ES0113900J37
Santander Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Santander von 10,10 auf 11,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach der starken Kursentwicklung der Aktie seien die Erwartungen an den Kapitalmarkttag Ende Februar hoch, schrieb Cecilia Romero Reyes in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sie gehe davon aus, dass der Ausblick für die Eigenkapitalrendite (RoTE) für 2028 und für den Gewinn je Aktie für 2028 über den Konsensschätzungen liegen dürften./mf/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 20:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) Overweight
|
Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
11,30 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
10,22 €
|
Abst. Kursziel*:
10,59%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
10,23 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10,50%
|
Analyst Name::
Cecilia Romero Reyes
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
Analysen zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|11:06
|Santander Overweight
|Barclays Capital
|08.01.26
|Santander Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.12.25
|Santander Halten
|DZ BANK
|05.12.25
|Santander Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.12.25
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:06
|Santander Overweight
|Barclays Capital
|08.01.26
|Santander Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.12.25
|Santander Halten
|DZ BANK
|05.12.25
|Santander Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.12.25
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:06
|Santander Overweight
|Barclays Capital
|04.12.25
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.11.25
|Santander Buy
|UBS AG
|17.11.25
|Santander Buy
|Deutsche Bank AG
|31.10.25
|Santander Overweight
|Barclays Capital
|08.01.26
|Santander Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.12.25
|Santander Halten
|DZ BANK
|05.12.25
|Santander Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.11.25
|Santander Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.25
|Santander Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|10,23
|-0,20%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:08
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|11:07
|BASF Equal Weight
|Barclays Capital
|11:06
|Santander Overweight
|Barclays Capital
|10:24
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:52
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|09:52
|Mutares Buy
|Warburg Research
|09:52
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|09:51
|Knorr-Bremse Buy
|Deutsche Bank AG
|09:51
|Glencore Outperform
|RBC Capital Markets
|09:45
|Rio Tinto Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:00
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:00
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:58
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:58
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:56
|Mercedes-Benz Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:54
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:54
|Renault Overweight
|Barclays Capital
|08:53
|Stellantis Equal Weight
|Barclays Capital
|08:53
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|08:53
|Volkswagen Overweight
|Barclays Capital
|08:52
|Mercedes-Benz Group Equal Weight
|Barclays Capital
|08:52
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|08:52
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|08:48
|TeamViewer Outperform
|RBC Capital Markets
|08:31
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:28
|Sartorius Stedim Biotech Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:10
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.01.26
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.01.26
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.01.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.01.26
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.01.26
|Intesa Sanpaolo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.01.26
|GSK Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.01.26
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|08.01.26
|AIR France-KLM Equal Weight
|Barclays Capital
|08.01.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|08.01.26
|LEG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|08.01.26
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.01.26
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.01.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|08.01.26
|Novo Nordisk Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.01.26
|Pfizer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.01.26
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.01.26
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.01.26
|grenke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.01.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.