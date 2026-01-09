LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Tui nach einem Treffen mit dem Management auf "Overweight" mit einem Kursziel von 11,75 Euro belassen. Die Sparten Hotels und Kreuzfahrten des Touristikkonzerns liefen offenbar weiterhin stark, schrieb Andrew Lobbenberg in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Fokus liege auf der Verbesserung der Margen im Reiseveranstaltungsgeschäft./rob/edh/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2026 / 08:31 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 08:36 / GMT



