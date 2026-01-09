Redcare Pharmacy Aktie
|65,90EUR
|-0,30EUR
|-0,45%
WKN DE: A2AR94 / ISIN: NL0012044747
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Redcare Pharmacy nach einem Zwischenbericht zum vierten Quartal von 214 auf 200 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Eckdaten der Online-Apotheke hätten bei den Anlegern erhebliche Unsicherheit hinsichtlich der Zukunftsaussichten des Geschäfts mit rezeptfreien Arzneimitteln ausgelöst, schrieb Jan Koch in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er reduzierte seine Ergebnisprognosen für 2025 und 2026./edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 07:55 / CET
