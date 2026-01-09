Redcare Pharmacy Aktie

65,90EUR -0,30EUR -0,45%
Redcare Pharmacy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AR94 / ISIN: NL0012044747

09.01.2026 09:52:05

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Redcare Pharmacy nach einem Zwischenbericht zum vierten Quartal von 214 auf 200 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Eckdaten der Online-Apotheke hätten bei den Anlegern erhebliche Unsicherheit hinsichtlich der Zukunftsaussichten des Geschäfts mit rezeptfreien Arzneimitteln ausgelöst, schrieb Jan Koch in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er reduzierte seine Ergebnisprognosen für 2025 und 2026./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
200,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
65,85 € 		Abst. Kursziel*:
203,72%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
65,90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
203,49%
Analyst Name::
Jan Koch 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

