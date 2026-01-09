HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Rio Tinto anlässlich der bestätigten Wiederaufnahme von Fusionsgesprächen mit Glencore auf "Hold" mit einem Kursziel von 5300 Pence belassen. Laut den Pressemitteilungen gehen die Rohstoffkonzerne derzeit von einer Übernahme von Glencore durch Rio Tinto aus, was angesichts der jeweiligen Marktkapitalisierungen durchaus Sinn ergibt, wie Richard Hatch in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion schrieb./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2026 / 06:35 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.