Unilever Aktie
|48,22EUR
|-3,06EUR
|-5,97%
WKN DE: A0JNE2 / ISIN: GB00B10RZP78
Unilever Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Unilever auf "Sell" mit einem Kursziel von 4400 Pence belassen. Das Jahr 2026 werde für die europäischen Konsumgüterkonzerne aufgrund der anhaltenden Konsumschwäche in Amerika (insbesondere in den USA und Brasilien), des sich rasch normalisierenden Preisanstiegs und des verschärften Wettbewerbs bei gleichzeitig sinkender Markentreue der Verbraucher wahrscheinlich kein Zuckerschlecken, schrieb Guillaume Delmas in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Unternehmen, die ihre starke Dynamik aus dem zweiten Halbjahr 2025 beibehalten oder verbessern können, dürften rasch von einer deutlichen Neubewertung profitieren. Vier Namen stächen dabei besonders hervor: Danone, Haleon, L?Oréal und Reckitt. Abwärtsrisiken für die Konsensprognosen bestünden hingegen bei Beiersdorf, Unilever, Nestle und Henkel./edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2026 / 05:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 05:52 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Unilever plc Sell
|
Unternehmen:
Unilever plc
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
44,00 £
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
51,20 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
-
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Guillaume Delmas
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Unilever plc
|
09.12.25
|AKTIE IM FOKUS 2: Unilever klar im Plus nach Abspaltung von The Magnum Ice (dpa-AFX)
|
09.12.25
|Abspaltung: Magnum Ice Cream-Aktie ohne große Kursausschläge (dpa-AFX)
|
08.12.25
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 fällt zum Handelsende (finanzen.at)
|
08.12.25
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 verbucht zum Ende des Montagshandels Abschläge (finanzen.at)
|
08.12.25
|Börsenpremiere für Magnum Ice Cream-Aktie: Unilever-Spin-off etwas über Referenzpreis (finanzen.at)
|
08.12.25
|Schwache Performance in London: So steht der FTSE 100 am Nachmittag (finanzen.at)
|
08.12.25
|STOXX-Handel STOXX 50 gibt nachmittags nach (finanzen.at)
|
08.12.25
|Börse Europa: STOXX 50 zeigt sich am Mittag schwächer (finanzen.at)