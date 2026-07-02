KRONES Aktie

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WKN: 633500 / ISIN: DE0006335003

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02.07.2026 09:42:41

KRONES Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Krones vor Quartalszahlen von 189 auf 188 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Aufgrund einer geringeren Zahl an Arbeitstagen dürfte der Umsatz des Abfüllanlagen-Herstellers im zweiten Quartal im Vergleich zum ersten Jahresviertel gesunken sein, schrieb Stefan Augustin in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Zudem sollte der Iran-Konflikt für zusätzliche Unsicherheit und damit für verzögerte Projektabnahmen gesorgt haben. Er schraubte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für die Jahre 2026 bis 2028 leicht nach unten, sieht den positiven Anlagehintergrund aber als intakt an./rob/edh/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: KRONES AG Buy
Unternehmen:
KRONES AG 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
188,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
112,60 € 		Abst. Kursziel*:
66,96%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
113,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
66,37%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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