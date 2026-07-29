KRONES Aktie

117,60EUR 3,00EUR 2,62%
KRONES für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 633500 / ISIN: DE0006335003

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29.07.2026 16:53:21

KRONES Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Krones auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 160 Euro belassen. Der Abfüllanlagen-Hersteller habe ein solides zweites Quartal hinter sich, schrieb Thorsten Reigber in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der hohe Auftragsbestand biete gute Planungssicherheit für die zweite Jahreshälfte./rob/edh/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 16:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 16:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: KRONES AG Kaufen
Unternehmen:
KRONES AG 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
117,20 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
117,60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Thorsten Reigber 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

KRONES AG 118,00 2,97% KRONES AG

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14:58 Unilever Sell UBS AG
14:58 Unilever Hold Deutsche Bank AG
14:57 SMA Solar Buy Jefferies & Company Inc.
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14:55 DWS Group Hold Jefferies & Company Inc.
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14:52 Rio Tinto Hold Jefferies & Company Inc.
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14:50 Danone Sector Perform RBC Capital Markets
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14:50 SAFRAN Buy Deutsche Bank AG
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14:18 EssilorLuxottica Hold Deutsche Bank AG
14:05 Rio Tinto Neutral JP Morgan Chase & Co.
14:03 flatexDEGIRO Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14:03 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
14:03 Hermès Buy Jefferies & Company Inc.
14:00 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
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13:59 Ströer Market-Perform Bernstein Research
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