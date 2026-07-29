KRONES Aktie
|117,60EUR
|3,00EUR
|2,62%
WKN: 633500 / ISIN: DE0006335003
KRONES Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Krones auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 160 Euro belassen. Der Abfüllanlagen-Hersteller habe ein solides zweites Quartal hinter sich, schrieb Thorsten Reigber in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der hohe Auftragsbestand biete gute Planungssicherheit für die zweite Jahreshälfte./rob/edh/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 16:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 16:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: KRONES AG Kaufen
|
Unternehmen:
KRONES AG
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
117,20 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
117,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Thorsten Reigber
|
KGV*:
-
Nachrichten zu KRONES AG
|
15:58
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX präsentiert sich nachmittags leichter (finanzen.at)
|
14:34
|ANALYSE-FLASH: Warburg Research hebt Ziel für Krones auf 191 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
|
12:29
|ROUNDUP: Krones profitiert von anhaltend guter Auftragslage - Prognose bestätigt (dpa-AFX)
|
12:26
|Börse Frankfurt: MDAX mittags mit Abgaben (finanzen.at)
|
09:28
|Verluste in Frankfurt: MDAX zum Start leichter (finanzen.at)
|
07:17
|Krones profitiert von anhaltend guter Auftragslage - Prognose bestätigt (dpa-AFX)
|
06:45
|EQS-News: Krones steigert Auftragseingang und Ertragskraft im ersten Halbjahr 2026 weiter (EQS Group)
|
06:45
|EQS-News: Krones further increases order intake and profitability in first half of 2026 (EQS Group)
Analysen zu KRONES AG
|16:53
|KRONES Kaufen
|DZ BANK
|14:47
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:47
|KRONES Buy
|Warburg Research
|06.07.26
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|02.07.26
|KRONES Buy
|Warburg Research
|16:53
|KRONES Kaufen
|DZ BANK
|14:47
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:47
|KRONES Buy
|Warburg Research
|06.07.26
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|02.07.26
|KRONES Buy
|Warburg Research
|16:53
|KRONES Kaufen
|DZ BANK
|14:47
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:47
|KRONES Buy
|Warburg Research
|06.07.26
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|02.07.26
|KRONES Buy
|Warburg Research
|18.09.25
|KRONES Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|01.08.25
|KRONES Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|20.05.25
|KRONES Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|31.01.25
|KRONES Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|06.11.24
|KRONES Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Aktien in diesem Artikel
|KRONES AG
|118,00
|2,97%
Aktuelle Aktienanalysen
|17:04
|Gerresheimer Halten
|DZ BANK
|17:02
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|16:53
|KRONES Kaufen
|DZ BANK
|16:44
|Visa Buy
|UBS AG
|16:26
|United Parcel Service Buy
|UBS AG
|16:25
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|15:35
|Unilever Kaufen
|DZ BANK
|15:25
|Philips Kaufen
|DZ BANK
|15:25
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:24
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15:20
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:03
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:02
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|14:59
|Rio Tinto Underperform
|RBC Capital Markets
|14:58
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|14:58
|Unilever Sell
|UBS AG
|14:58
|Unilever Sell
|UBS AG
|14:58
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|14:57
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:57
|GSK Halten
|DZ BANK
|14:56
|Coca-Cola Kaufen
|DZ BANK
|14:55
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14:52
|Hermès Outperform
|RBC Capital Markets
|14:52
|Rio Tinto Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14:52
|MLP Buy
|Baader Bank
|14:51
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:51
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|14:50
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:50
|Medios Buy
|Deutsche Bank AG
|14:50
|SAFRAN Buy
|Deutsche Bank AG
|14:47
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:42
|AB InBev Buy
|UBS AG
|14:28
|TeamViewer Hold
|Deutsche Bank AG
|14:26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:20
|Hermès Buy
|Deutsche Bank AG
|14:20
|Givaudan Halten
|DZ BANK
|14:18
|EssilorLuxottica Hold
|Deutsche Bank AG
|14:05
|Rio Tinto Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14:03
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14:03
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:03
|Hermès Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:00
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:59
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|13:59
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|13:47
|Visa Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:36
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|13:34
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:23
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|13:22
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|13:19
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.