KRONES Aktie

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WKN: 633500 / ISIN: DE0006335003

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29.07.2026 14:47:35

KRONES Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Krones auf "Buy" mit einem Kursziel von 184 Euro belassen. In einem schwierigen Wirtschaftsumfeld habe der Hersteller von Getränkeabfüllanlagen gute Zahlen vorgelegt, schrieb Constantin Hesse am Mittwoch nach dem Bericht für das zweite Quartal. Der Auftragseingang sei überraschend hoch, doch die Dynamik bleibe begrenzt./rob/ajx/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 02:14 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 02:14 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: KRONES AG Buy
Unternehmen:
KRONES AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
184,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
119,00 € 		Abst. Kursziel*:
54,62%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
118,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
55,41%
Analyst Name::
Constantin Hesse 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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