KRONES Aktie
|118,40EUR
|3,80EUR
|3,32%
WKN: 633500 / ISIN: DE0006335003
KRONES Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Krones auf "Buy" mit einem Kursziel von 184 Euro belassen. In einem schwierigen Wirtschaftsumfeld habe der Hersteller von Getränkeabfüllanlagen gute Zahlen vorgelegt, schrieb Constantin Hesse am Mittwoch nach dem Bericht für das zweite Quartal. Der Auftragseingang sei überraschend hoch, doch die Dynamik bleibe begrenzt./rob/ajx/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 02:14 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 02:14 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: KRONES AG Buy
|
Unternehmen:
KRONES AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
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Kursziel:
184,00 €
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Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
119,00 €
|
Abst. Kursziel*:
54,62%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
118,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
55,41%
|
Analyst Name::
Constantin Hesse
|
KGV*:
-
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