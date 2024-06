HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Krones auf "Buy" mit einem Kursziel von 155 Euro belassen. Die Analysten der Investmentbank erklärten die Aktien des Anlagenherstellers für die Getränkeindustrie zu einem ihrer Favoriten unter den mittelgroßen Börsentiteln 2024. Analyst Benjamin Thielmann prognostizierte in einer am Donnerstag vorliegenden Favoritenstudie ein Umsatzwachstum von 13 Prozent für dieses Jahr und liegt damit am oberen Ende der vom Unternehmen in Aussicht gestellten Spanne./bek/edh



