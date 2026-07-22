Valeo Aktie

13,21EUR -0,12EUR -0,90%
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WKN DE: A2ALDB / ISIN: FR0013176526

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22.07.2026 21:36:38

Valeo SA Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Valeo nach Halbjahreszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 13,20 Euro belassen. Der Autozulieferer habe starke Zahlen vorgelegt und vor allem mit dem operativen Ergebnis (Ebit) und dem freien Cashflow (FCF) überzeugt, schrieb Vanessa Jeffriess in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Besonders erfreulich sei der Ausblick, hieß es unter Verweis auf das Ziel für die Ebit-Marge im zweiten Halbjahr./ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 12:35 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 12:35 / ET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Valeo SA Hold
Unternehmen:
Valeo SA 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
13,20 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
12,98 € 		Abst. Kursziel*:
1,66%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
13,21 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-0,04%
Analyst Name::
Vanessa Jeffriess 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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