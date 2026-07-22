NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Daimler Truck nach vorläufigen Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Aufgrund aktualisierter Zollregelungen und des für das Segment Trucks North America erwarteten höheren Absatzes habe der Lkw-Bauer die Prognose für das operative Jahresergebnis angehoben, schrieb Jose M Asumendi in einem am Mittwoch vorliegenden Kommentar./ck/rob/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 18:53 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 18:57 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.