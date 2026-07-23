Givaudan Aktie
|3 425,00EUR
|-210,00EUR
|-5,78%
WKN: 938427 / ISIN: CH0010645932
Givaudan Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Givaudan nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 3700 Franken belassen. Der Umsatz des Aromenherstellers sei höher als von ihm und vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Marcus Dunford-Castro in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Profitabilität (bereinigte Ebitda-Marge) habe der Konsensschätzung entsprochen./edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 00:46 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 00:46 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Givaudan AG Buy
|
Unternehmen:
Givaudan AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
3 700,00 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
3 383,00 CHF
|
Abst. Kursziel*:
9,37%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
3 188,00 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
16,06%
|
Analyst Name::
Marcus Dunford-Castro
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Givaudan AG
|
09:28
|Schwacher Handel: SLI zum Start im Minus (finanzen.at)
|
09:28
|Donnerstagshandel in Zürich: SMI beginnt die Sitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
21.07.26
|SIX-Handel: SMI schlussendlich freundlich (finanzen.at)
|
21.07.26
|Handel in Zürich: SMI verliert am Nachmittag (finanzen.at)
|
21.07.26
|Aufschläge in Zürich: So bewegt sich der SMI am Dienstagmittag (finanzen.at)
|
20.07.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SMI am Montagmittag leichter (finanzen.at)
|
20.07.26
|Schwacher Handel: SLI in Rot (finanzen.at)
|
20.07.26
|SMI-Titel Givaudan-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Givaudan-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
Analysen zu Givaudan AG
|08:18
|Givaudan Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.07.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|08.07.26
|Givaudan Halten
|DZ BANK
|19.06.26
|Givaudan Equal Weight
|Barclays Capital
|08:18
|Givaudan Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.07.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|08.07.26
|Givaudan Halten
|DZ BANK
|19.06.26
|Givaudan Equal Weight
|Barclays Capital
|08:18
|Givaudan Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.06.26
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|09.06.26
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|09.06.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.07.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|10.02.26
|Givaudan Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.07.26
|Givaudan Halten
|DZ BANK
|19.06.26
|Givaudan Equal Weight
|Barclays Capital
|12.06.26
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|16.04.26
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|15.04.26
|Givaudan Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Givaudan AG
|3 422,00
|-5,86%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:01
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:54
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:51
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|08:22
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:18
|Givaudan Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:17
|KSB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.07.26
|Valeo Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.07.26
|Deutsche Börse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.26
|Alstom Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.26
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|22.07.26
|Santander Halten
|DZ BANK
|22.07.26
|Iberdrola Verkaufen
|DZ BANK
|22.07.26
|Novartis Halten
|DZ BANK
|22.07.26
|Nike Neutral
|UBS AG
|22.07.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|22.07.26
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|Talanx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.26
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.26
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.26
|Tesla Halten
|DZ BANK
|22.07.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.26
|Hapag-Lloyd Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.07.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|22.07.26
|Schaeffler Kaufen
|DZ BANK
|22.07.26
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|22.07.26
|Infineon Kaufen
|DZ BANK
|22.07.26
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform
|Bernstein Research
|22.07.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|22.07.26
|GEA Halten
|DZ BANK
|22.07.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.26
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.26
|Novartis Market-Perform
|Bernstein Research
|22.07.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|22.07.26
|arGEN-X Buy
|Deutsche Bank AG
|22.07.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|22.07.26
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.