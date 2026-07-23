Givaudan Aktie

3 425,00EUR -210,00EUR -5,78%
Givaudan für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 938427 / ISIN: CH0010645932

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23.07.2026 08:18:23

Givaudan Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Givaudan nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 3700 Franken belassen. Der Umsatz des Aromenherstellers sei höher als von ihm und vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Marcus Dunford-Castro in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Profitabilität (bereinigte Ebitda-Marge) habe der Konsensschätzung entsprochen./edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 00:46 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 00:46 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Givaudan AG Buy
Unternehmen:
Givaudan AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
3 700,00 CHF
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
3 383,00 CHF 		Abst. Kursziel*:
9,37%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
3 188,00 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
16,06%
Analyst Name::
Marcus Dunford-Castro 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Givaudan AG

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mehr Analysen
08:18 Givaudan Buy Jefferies & Company Inc.
22.07.26 Givaudan Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.07.26 Givaudan Underperform Bernstein Research
08.07.26 Givaudan Halten DZ BANK
19.06.26 Givaudan Equal Weight Barclays Capital
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Aktien in diesem Artikel

Givaudan AG 3 422,00 -5,86% Givaudan AG

Aktuelle Aktienanalysen

09:01 UniCredit Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:54 Tesla Hold Jefferies & Company Inc.
08:51 Daimler Truck Underperform Bernstein Research
08:22 STMicroelectronics Buy Jefferies & Company Inc.
08:18 Givaudan Buy Jefferies & Company Inc.
08:17 KSB Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.07.26 Valeo Hold Jefferies & Company Inc.
22.07.26 Deutsche Börse Sector Perform RBC Capital Markets
22.07.26 Deutsche Börse Buy Jefferies & Company Inc.
22.07.26 Daimler Truck Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.07.26 Alstom Buy Jefferies & Company Inc.
22.07.26 Alstom Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.07.26 flatexDEGIRO Hold Jefferies & Company Inc.
22.07.26 Daimler Truck Outperform RBC Capital Markets
22.07.26 Santander Halten DZ BANK
22.07.26 Iberdrola Verkaufen DZ BANK
22.07.26 Novartis Halten DZ BANK
22.07.26 Nike Neutral UBS AG
22.07.26 Nike Outperform Bernstein Research
22.07.26 Douglas Buy Jefferies & Company Inc.
22.07.26 Talanx Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.07.26 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.07.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.07.26 HSBC Holdings Neutral JP Morgan Chase & Co.
22.07.26 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.07.26 Tesla Halten DZ BANK
22.07.26 Deutsche Bank Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.07.26 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.07.26 Hapag-Lloyd Sell Goldman Sachs Group Inc.
22.07.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
22.07.26 Schaeffler Kaufen DZ BANK
22.07.26 BASF Kaufen DZ BANK
22.07.26 Infineon Kaufen DZ BANK
22.07.26 BNP Paribas Buy Jefferies & Company Inc.
22.07.26 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform Bernstein Research
22.07.26 Airbus Outperform RBC Capital Markets
22.07.26 GEA Halten DZ BANK
22.07.26 Symrise Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.07.26 AB InBev Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.07.26 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
22.07.26 Givaudan Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.07.26 Danone Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.07.26 Diageo Neutral JP Morgan Chase & Co.
22.07.26 Novartis Market-Perform Bernstein Research
22.07.26 Novartis Buy Deutsche Bank AG
22.07.26 arGEN-X Buy Deutsche Bank AG
22.07.26 Novartis Neutral UBS AG
22.07.26 Novartis Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.07.26 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
22.07.26 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
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