FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für L'Oreal auf "Sell" mit einem Kursziel von 275 Euro belassen. Analyst Tom Sykes beschäftigte sich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit regionalen und konjunkturellen Indikatoren und ihrem Einfluss auf den Kosmetikkonzern. Die Vertriebsaktivitäten zum Jahreswechsel seien sehr stark gewesen - wahrscheinlich dank Einflüssen wie etwa der Nachfrage zum Jahresende, zollbedingter Vorabkäufe oder dem frühen chinesischen Neujahrsfest./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2025 / 08:00 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.