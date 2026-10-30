LPKF Laser & Electronics Aktie
|10,20EUR
|-0,75EUR
|-6,85%
WKN: 645000 / ISIN: DE0006450000
LPKF LaserElectronics Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat die Einstufung für LPKF nach den Resultaten des dritten Quartals mit einem Kursziel von 23,50 Euro auf "Buy" belassen. Angesichts der schwachen Umsatzentwicklung sei das etwas bessere operative Ergebnis ein wenig untergegangen, schrieb Malte Schaumann am Freitag. Derweil sei das Thema LIDE-Technologie intakt./mis/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 07:45 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LPKF Laser & Electronics AG Buy
|
Unternehmen:
LPKF Laser & Electronics AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
23,50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
10,20 €
|
Abst. Kursziel*:
130,39%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
10,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
130,39%
|
Analyst Name::
Malte Schaumann
|
KGV*:
-
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Aktien in diesem Artikel
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|10,20
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