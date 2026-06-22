Lufthansa Aktie
|9,12EUR
|0,10EUR
|1,15%
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
Lufthansa Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Lufthansa von 7 auf 8 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. In Reaktion auf die zuletzt deutlich gesunkenen Ölpreise reduzierte Jaime Rowbotham seine Prognose für die 2026er Treibstoffkosten, wie er in seinem am Montag veröffentlichten Kommentar schrieb./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Lufthansa AG Hold
|
Unternehmen:
Lufthansa AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
8,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
9,06 €
|
Abst. Kursziel*:
-11,68%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
9,11 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-12,17%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Lufthansa AG
|
09:29
|XETRA-Handel: MDAX zum Start auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
19.06.26
|Minuszeichen in Frankfurt: MDAX verliert letztendlich (finanzen.at)
|
19.06.26
|Schwacher Handel: MDAX notiert im Minus (finanzen.at)
|
19.06.26
|Trotz JPMorgan-Dämpfer: Warum bei der Lufthansa-Aktie jetzt eine überraschende Wende lauert (finanzen.at)
|
19.06.26