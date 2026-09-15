LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
|412,80EUR
|-5,50EUR
|-1,31%
WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für LVMH von 570 auf 520 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Franzosen seien bislang sehr zurückhaltend, was die Senkung ihrer Einstiegspreise betreffe, schrieb Luca Solca am Montag. LVMH habe konstante Erfolge erzielt, indem man die Marken stets kreativ aufgewertet habe. Davon abzurücken wäre ein Kulturwandel. Zuviel Erfolg am Einstiegsniveau wollten Marken wie Louis Vuitton ohnehin unbedingt vermeiden. Andererseits hätte die Marke noch immenses Potenzial, wenn sie nur etwas zugänglicher würde. Solca sieht das Geschäft mit Mode & Lederwaren von LVMH nun zunächst unter Druck und kappte seine Schätzungen./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2026 / 21:51 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Outperform
|
Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
520,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
413,25 €
|
Abst. Kursziel*:
25,83%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
412,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
25,97%
|
Analyst Name::
Luca Solca
|
KGV*:
-
Nachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|
14.09.26
|CAC 40 aktuell: CAC 40 fällt zum Handelsende (finanzen.at)
|
14.09.26
|Handel in Paris: CAC 40 verliert (finanzen.at)
|
14.09.26
|Zurückhaltung in Paris: So performt der CAC 40 aktuell (finanzen.at)
|
14.09.26
|Schwacher Handel in Paris: CAC 40 zum Start im Minus (finanzen.at)
|
10.09.26
|Anleger in Paris halten sich zurück: CAC 40 schließt in der Verlustzone (finanzen.at)
|
10.09.26
|Zurückhaltung in Paris: CAC 40 gibt nachmittags nach (finanzen.at)
|
10.09.26
|CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 mittags stärker (finanzen.at)
|
10.09.26
|CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 zum Handelsstart mit Kursplus (finanzen.at)
Analysen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|08:24
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|17.08.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|12.08.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Deutsche Bank AG
|08:24
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|17.08.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|12.08.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Deutsche Bank AG
|08:24
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|20.08.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|17.08.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|12.08.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Deutsche Bank AG
|28.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Kaufen
|DZ BANK
|14.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|417,00
|-0,31%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:24
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|07:57
|GSK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:53
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|07:52
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|06:57
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:53
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06:50
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:46
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:44
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:43
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:42
|SCHOTT Pharma Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|14.09.26
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|ASTA Energy Solutions Add
|Baader Bank
|14.09.26
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.09.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|ams neutral
|Deutsche Bank AG
|14.09.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|14.09.26
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Hapag-Lloyd Underweight
|Barclays Capital
|14.09.26
|Inditex Overweight
|Barclays Capital
|14.09.26
|Raiffeisen neutral
|Barclays Capital
|14.09.26
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
|14.09.26
|SAFRAN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.09.26
|Rolls-Royce Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.09.26
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.09.26
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.