LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
|403,95EUR
|-2,50EUR
|-0,62%
WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für LVMH von 510 auf 440 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die bisherigen Ausblicke auf die nächsten Zahlen des Luxuskonzerns schienen ein Rennen um die geringsten Erwartungen zu sein, schrieb James Grzinic am Montag. In China werde das Geschäft für die Branche noch schwieriger. Mit seiner operativen Ergebnisprognose für 2027 für LVMH sieht sich Grzinic nun 5 Prozent unter dem Konsens./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 10:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Hold
|
Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
440,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
401,75 €
|
Abst. Kursziel*:
9,52%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
403,95 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8,92%
|
Analyst Name::
James Grzinic
|
KGV*:
-
Nachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|
17.09.26
|LVMH scion Alexandre Arnault appointed to Nike board (Financial Times)
|
16.09.26
|Starker Wochentag in Paris: CAC 40 schlussendlich freundlich (finanzen.at)
|
16.09.26
|Handel in Paris: So performt der CAC 40 am Mittwochnachmittag (finanzen.at)
|
16.09.26
|Freundlicher Handel in Paris: CAC 40 fester (finanzen.at)
|
16.09.26
|EURO STOXX 50-Papier LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
16.09.26
|Gewinne in Paris: CAC 40 steigt zum Start (finanzen.at)
|
15.09.26
|Minuszeichen in Paris: CAC 40 schließt im Minus (finanzen.at)
|
15.09.26
|CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 nachmittags in Rot (finanzen.at)
Analysen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|07:39
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:28
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|17.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Overweight
|Barclays Capital
|07:39
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:28
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|17.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Overweight
|Barclays Capital
|17.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|17.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Overweight
|Barclays Capital
|15.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|20.08.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|17.08.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|07:39
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:28
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|403,85
|-0,64%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:23
|Novo Nordisk Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:19
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:15
|TUI Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:13
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|08:31
|Danone Hold
|Deutsche Bank AG
|08:02
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|07:56
|Hermès Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:55
|Siemens Healthineers Outperform
|RBC Capital Markets
|07:41
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:40
|Givaudan Equal Weight
|Barclays Capital
|07:39
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|07:39
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:29
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:28
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:18
|Engie Outperform
|Bernstein Research
|07:17
|Heidelberg Materials Buy
|UBS AG
|06:35
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:34
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.09.26
|Novo Nordisk Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.09.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.09.26
|HUGO BOSS Halten
|DZ BANK
|21.09.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|21.09.26
|Siemens Kaufen
|DZ BANK
|21.09.26
|CANCOM Kaufen
|DZ BANK
|21.09.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.09.26
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|21.09.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|21.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|21.09.26
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|21.09.26
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|21.09.26
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|21.09.26
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.09.26
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.09.26
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|21.09.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.09.26
|Sixt Buy
|UBS AG
|21.09.26
|Continental Buy
|UBS AG
|21.09.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|21.09.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|21.09.26
|BMW Neutral
|UBS AG
|21.09.26
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|21.09.26
|AXA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.09.26
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|21.09.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Outperform
|Bernstein Research
|21.09.26
|Novo Nordisk Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.09.26
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|21.09.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.09.26
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.09.26
|Volkswagen Halten
|DZ BANK
|21.09.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research